Il Torino avrà quattro mesi in più per sostituire le attuali vele con un sistema più funzionale, che eviti il danneggiamento delle stesse ma pure le proteste dei residenti

La Commissione di Vigilanza del comune di Torino aveva comunicato al Torino e alla Fondazione, lo scorso gennaio, la necessità di rimuovere le vele anti veduta del Filadelfia, per motivi di sicurezza, entro e non oltre il 12 agosto. La nuova data è invece ora quella del 31 dicembre: il Torino ha ottenuto una proroga dopo aver presentato la necessaria documentazione, impegnandosi a sostituire l’attuale sistema anti-veduta – dopo le grandi proteste dei residenti, che lamentavano anche il pericolo di cedimento della struttura metallica – entro i prossimi quattro mesi. La necessità di lavorare al riparo da occhi indiscreti – le attuali vele, montate dal club per sostituire le originali, sono state danneggiate dal vento e dagli agenti atmosferici – spingerà il Torino ad occuparsi personalmente di vele nuove di zecca che andranno a sostituire le attuali. Imprescindibile un aspetto: dovrà essere possibile “arrotolarle” in caso di vento, anche se nel frattempo dovesse essere in corso un allenamento. L’investimento iniziale sarà a carico del club, che conta tra settembre e ottobre di sostituire le attuali.