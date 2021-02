Il nuovo caso di positività al Covid riscontrato questa mattina fa tramontare l’ipotesi di un ritorno al Filadelfia

E’ immediatamente tramontata l’ipotesi di una riapertura del Filadelfia per permettere ai calciatori del Torino negativi al tampone di allenarsi individualmente. La condizione primaria perché l’Asl consentisse ai singoli giocatori di recarsi al centro di allenamento è che tutti risultassero negativi ai test effettuati ieri pomeriggio. Invece in casa Torino è stata riscontrata la positività al Covid di un ottavo calciatore: oltre a essere sempre più probabile l’ipotesi di un rinvio della partita contro la Lazio, si allungano anche i tempi di un graduale ritorno alla normalità. I giocatori granata dovranno quindi continuare a restare in isolamento domiciliare e allenarsi nelle proprie abitazioni.