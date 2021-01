Torino, la ripresa verso la Coppa: doppio programma per i granata

Il Toro è tornato ad allenarsi al Filadelfia per preparare la sfida di Coppa Italia martedì sera contro il Milan

La squadra di mister Giampaolo ha svolto questo pomeriggio un’allenamento pomeridiano al Filadelfia. I giocatori scesi in campo ieri sera a San Siro contro il Milan hanno svolto una sessione di scarico. Mentre il resto del gruppo ha eseguito un lavoro tecnico. Domani per il Toro è in programma un allenamento tecnico-tattico in vista della partita contro il Milan di martedì sera in Coppa Italia.