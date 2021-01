L’allenamento del Torino al Filadelfia/ Lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri contro il Milan. Per Vojvoda una lussazione

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia il Toro questo pomeriggio è tornato ad allenarsi in vista dell’incontro di sabato contro lo Spezia. Come fa abitualmente dopo una partita, mister Giampaolo ha diviso la squadra in due gruppi. I giocatori che ieri sera sono scesi in campo contro il Milan hanno svolto una seduta di scarico, mentre gli altri giocatori a disposizione hanno svolto un allenamento tecnico. Per Mergim Vojvoda è stata confermata la lussazione alla spalla. Per Belotti e compagni è in programma domani un allenamento tecnico-tattico.