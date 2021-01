L’allenamento del Torino al Filadelfia / Lavoro tra palestra e campo in vista dello Spezia. Differenziato per Bonazzoli

Il Torino si è allenato questa mattina al Filadelfia. I granata hanno lavorato prima in palestra e poi in campo, seguendo un programma tecnico. Federico Bonazzoli ha svolto nuovamente una sessione di lavoro differenziata. Per Belotti e compagni domani è prevista una sessione tecnico-tattica per preparare il match in programma sabato contro lo Spezia.