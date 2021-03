Allenamento pomeridiano al Filadelfia: Bremer torna a disposizione, lavoro personalizzato per lui al Filadelfia

Il Torino ha svolto un allenamento pomeridiano in vista del match contro l’Inter, in programma domenica alle 15. Al Filadelfia oggi è tornato ad allenarsi anche Gleison Bremer. Il brasiliano ha svolto un programma personalizzato. Il resto della squadra, sotto la direzione di Nicola, ha effettuato un lavoro sulla forza inoltre diverse partite a tema, a campo e minutaggio ridotti. Per i granata è prevista domani una sessione di allenamento tecnico-tattica.