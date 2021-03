La ripresa al Filadelfia: Linetty torna a disposizione, anche se solo con un programma personalizzato. L’allenamento del 9 marzo 2021

Il Torino è tornato ad allenarsi per preparare la partita contro l’Inter di domenica prossima. Al Filadelfia si è rivisto Karol Linetty: il centrocampista polacco ha svolto un programma personalizza, per iniziare a rimettersi in sesto in vista dei prossimi impegni. Una buona notizia, per Nicola. Il quale ha diretto il gruppo in alcune esercitazioni tecniche a tema, in un lavoro specifico sul possesso palla e in una partitella a tempo e campo ridotti.