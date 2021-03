L’allenamento del Torino di oggi al Filadelfia: si allunga la lista assenti in vista della sfida di domenica col Crotone

É finalmente di nuovo tempo di calcio per il Torino di Davide Nicola che, domenica alle ore 15.00 sarà impegnato nello scontro salvezza con il Crotone di Serse Cosmi. I granata stanno proseguendo con i preparativi al Filadelfia dopo lo stop forzato a causa Covid, che li ha visti saltare due partite. Oggi, dopo il risveglio muscolare, si sono concentrati sulla parte tecnica, contornata da esercizi a tema. Il lavoro si è poi spostato sul possesso palla, con una partitella a ranghi misti per concludere. Si è aggiunta una tegola per Nicola: si è infatti fermato anche Armando Izzo a causa della lombalgia. Terapie per il difensore, che domani svolgerà ulteriori esami per decretare l’entità dell’infortunio. Per domani è prevista la rifinitura, con successivo pranzo e partenza per Crotone.