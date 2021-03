In vista del match di domenica contro il Crotone i granata hanno svolto questa mattina una sessione di allenamento al Filadelfia

Questa mattina il Torino si è allenato al Filadelfia per preparare la partita di domenica alle 15 contro il Crotone. Dopo un lavoro di attivazione muscolare i granata hanno svolto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita a ranghi misti. Per il Torino domani è in programma una seduta tecnico-tattica.