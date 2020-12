Il Toro è tornato ad allenarsi questa mattina dopo la sconfitta di ieri contro l’Udinese

La squadra di mister Giampaolo in mattinata è tornata ad allenarsi al Filadelfia. Sessione di scarico per i giocatori scesi in campo ieri contro l’Udinese mentre per il resto del gruppo in programma un lavoro tecnico e una partitella a spazio e tempi ridotti. Da oggi la squadra è in ritiro.