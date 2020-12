Torino, la rifinitura al Filadelfia: Murru in gruppo

L’allenamento di rifinitura del Torino al Filadelfia in vista del match contro l’Udinese: Murru è tornato in gruppo

Manca poco alla sfida che vedrà protagoniste Torino e Udinese, in programma per domani alle ore 18.00 al Grande Torino. Momento di rifinitura quindi per Giampaolo ed i suoi, che hanno sistemato gli ultimi dettagli, dopo una prima parte dedicata ad un’analisi tattica. L’allenamento è poi proseguito con del lavoro tecnico ed una partitella a ranghi misti nel finale. Un lieta notizia sul fronte infermeria, con Murru tornato in gruppo. Ancora out invece Ansaldi, Millico e Verdi, che hanno svolto del lavoro personalizzato. Domani è previsto il risveglio muscolare seguito dall’annuncio dei convocati.