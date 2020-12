Torino, dal Filadelfia: in cinque a parte. E c'è Baselli - Toro.it

L’allenamento del Torino al Filadelfia del 10 dicembre 2020: personalizzato per Ansaldi, Baselli, Millico e Murru

Seduta tecnico-tattica e partitella a ranghi misti a tempo e campo ridotti. Così il Torino di Giampaolo si è preparato, nella mattinata di giovedì 10 dicembre 2020, alla sfida di campionato contro l’Udinese, in programma sabato alle 18. Per quanto concerne l’infermeria non ci sono novità. Ansaldi, Millico, Murru e Verdi hanno svolto un programma personalizzato e difficilmente saranno arruolabili per la prossima partita di Serie A. Baselli, invece, ha proseguito nella tabella di riatletizzazione: il centrocampista sta per tornare a disposizione dopo il lungo stop post-operazione al ginocchio.