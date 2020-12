Toro, affaticamento ai flessori per Ansaldi. Lavoro personalizzato per Murru e Verdi

Doppia seduta di allenamento al Filadelfia per il Toro: domani esami strumentali per Millico bloccato ieri da un piccolo infortunio

Tra contestazioni e confronti con i tifosi, il Toro di Giampaolo ha svolto quest’oggi una doppia seduta di allenamento al Filadelfia. In mattinata, Belotti e compagni hanno lavorato prima in palestra e poi sul campo con un programma prevalentemente tattico. Nel pomeriggio, poi, con una seduta interrotta proprio dal confronto con i tifosi granata accorsi per contestare squadra e società, gli uomini di Giampaolo hanno svolto un allenamento prevalentemente tecnico concluso con una partita a campo e tempo ridotti. Per quanto riguarda gli infortunati, per Ansaldi è stato confermato un affaticamento ai flessori della coscia destra mentre Murru e Verdi si sono sottoposti alle rispettive terapie prima di svolgere un lavoro personalizzato. Infine, bisognerà attendere la giornata di domani per comprende le condizioni di Vincenzo Millico che, dopo lo stop patito nella seduta di ieri, verrà sottoposto agli esami strumentali di rito.