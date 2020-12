Toro, l’allenamento di oggi: si fermano Millico e Ansaldi

L’allenamento di oggi al Filadelfia dopo il derby: continuano le terapie per Murru e Verdi, tra gli infortunati granata

Dopo il derby di sabato, il Toro è tornato a lavorare al Filadelfia per prepararsi al meglio alla sfida contro l’Udinese in programma per l’11a giornata di campionato. Il gruppo a disposizione di Giampaolo si è diviso in sue parti durante la sessione di allenamento: i giocatori impegnati nel derby si sono concentrati sulla parte atletica e dell’aerobica in palestra, mentre gli altri si sono concentrati su una sessione tecnico-tattica come di consueto. Brutte notizie sul fronte infermeria: aumentano infatti gli infortunati granata. Oltre a Murru e Verdi, che hanno svolto delle terapie e Baselli impegnato con una seduta personalizzata, si sono aggiunti alla lista Millico, che verrà valutato nelle prossime ore, e Ansaldi, che ha accusato un affaticamento muscolare. Per domani è prevista una doppia sessione.