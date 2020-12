Torino, riecco Lukic: ha lavorato in gruppo nella rifinitura - Toro.it

Prima del derby contro la Juventus, il Torino ritrova Lukic: il serbo è tornato in gruppo nell’allenamento di rifinitura. Out Murru e Verdi

Il Torino ritrova Sasa Lukic. Il centrocampista serbo è tornato in gruppo nella rifinitura che ha anticipato il derby contro la Juventus di domani, sabato 5 dicembre. Fuori dalla sfida contro l’Inter, il 7 è pronto a rimettersi a disposizione di Giampaolo. Per il resto, i granata hanno effettuato una seduta tecnico-tattica alla quale non hanno preso parte né Murru né Verdi. Il terzino è fermo a causa di un interessamento distrattivo ai flessori della coscia destra, mentre il 24 ha lo stesso problema ma agli adduttori della coscia destra. Nella mattinata della stracittadina, il Toro effettuerà il risveglio muscolare e annuncerà i convocati.