Toro, l’allenamento di oggi: Millico ancora a parte

L’allenamento di oggi del Torino al Filadelfia in vista del derby contro la Juventus in programma per domenica 5 dicembre

Dopo il pareggio contro la Sampdoria, Belotti e compagni si stanno preparando in vista del match più atteso dal popolo granata: il derby della Mole. La sfida contro la Juventus è in programma per sabato 5 dicembre alle ore 18.00 all’Allianz Stadium. Per arrivare al meglio, oggi i giocatori del Torino sono stati divisi in due gruppi: chi ha giocato si è concentrato sul lavoro atletico, mentre gli altri hanno svolto una sessione tecnico-tattca come si consueto. Sul frotne infermeria, Millico, già out per il match contro i blucerchiato, si è ancora allenato a parte. Domani è prevista una sessione pomeridiana.