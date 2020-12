Il Torino pensa già al derby: l'allenamento al Filadelfia - Toro.it

L’allenamento del 1° dicembre 2020 al Filadelfia: il Torino si divide in due e inizia a pensare al derby contro la Juventus

Il Torino ha ripreso a lavorare dopo il pari contro la Sampdoria. Il gruppo si è diviso in due, come di consueto dopo una partita. I giocatori impegnati nel pari per 2-2 contro la Samp hanno svolto una seduta defaticante in piscina presso il centro Fisio&Lab. Tutti gli altri hanno invece lavorato in campo, svolgendo esercitazioni a tema su tecnica e parte atletica e concludendo il programma con una partitella a tempo e campo ridotti. Ancora non ci sono novità riguardo a Giampaolo: il tecnico resta in isolamento dopo il contagio da coronavirus. Ma il suo rientro è imminente.