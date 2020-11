Torino, nella rifinitura si ferma Millico: out per la Samp - Toro.it

La rifinitura prima di Torino-Sampdoria: Belotti e Verdi in gruppo, Millico si ferma per un fastidio muscolare

Vincenzo Millico non prenderà parte al posticipo di Serie A tra Torino e Sampdoria. L’attaccante granata si è infatti fermato nella rifinitura del Filadelfia lamentando un fastidio muscolare la cui entità verrà valutata nei prossimi giorni. E’ da vedere se sarà recuperabile per il derby contro la Juventus, che attende il Toro sabato prossimo. Buone notizie, invece, per Belotti e Verdi: entrambi hanno lavorato con il gruppo nell’ultima seduta prima della Samp. Saranno della partita.