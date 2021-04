Il Torino ha svolto una sessione di allenamento mattutina per continuare a preparare il match di domenica pomeriggio contro la Roma

La partita in programma domenica alle ore 18 contro la Roma si avvicina. La squadra di Nicola continua a preparare la sfida contro i giallorossi al Filadelfia. Questa mattina i granata hanno svolto una seduta di allenamento che ha previsto esercizi sulla forza e, a seguire, esercitazioni tecniche. L’allenamento si è concluso con una partita a ranghi misti con tempi e campo ridotti. Per Belotti e compagni domani è in programma una seduta tecnico-tattica.