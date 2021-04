L’allenamento di oggi del Torino al Filadelfia in vista della Roma: terapie per Daniele Baselli, che non si è allenato

Manca sempre meno alla sfida che vedrà protagonista il Torino di Davide Nicola contro la Roma di Fonseca, in programma per domenica alle ore 18.00 al “Grande Torino”. I granata si sono allenati al Filadelfia per prepararsi al meglio dopo la vittoria strappata contro l’Udinese. La prima aprte dell’allenamento di oggi si è concentrata sul risveglio muscolare, seguito da una fase di lavoro specifico su possesso palla e tecnica. La seduta si è conclussa come di consueto con una partitella a campo e tempo ridotti. L’unico assente è Daniele Baselli, che ha solo effettuato alcune terapie. Per domani è prevista un’altra sessione di lavoro al Filadelfia.