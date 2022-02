Dopo l’intervento al naso per ridurre la frattura al setto nasale, Tommaso Pobega è tornato a lavorare al Filadelfia

C’era anche Tommaso Pobega quest’oggi al Filadelfia dove il Torino si è ritrovato per continuare la preparazione del derby di venerdì contro la Juventus. Il centrocampista ieri si è operato al setto nasale per ridurre la frattura subita nella partita di sabato contro il Venezia e venerdì sera potrà essere presente per la stracittadina, seppur indossando una speciale mascherina protettiva. Oggi Pobega ha svolto solamente un allenamento in palestra ma presto tornerà a completa disposizione del tecnico Ivan Juric.