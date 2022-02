La Fondazione Filadelfia nelle ultime riunioni ha deliberato una serie di iniziative, tra cui un evento il prossimo 25 maggio

La Fondazione Filadelfia nel corso delle ultime riunioni ha deliberato, all’unanimità dei suoi membri, una serie di iniziative. Il 25 maggio 2022 verrà organizzata una giornata di festeggiamenti per la ricorrenza del quinquennio della nascita della struttura del Filadelfia. Per quanto riguarda le panchine dello Stadio, verranno intitolati ai maestri Ernest Egri Erbstein e Vittorio Pozzo, quelle della tribuna centrale a Ferruccio Novo. Si procederà a dare l’avvio a tutte le opere di messa in sicurezza dei reliquati delle curve dello Stadio tramite la sponsorizzazione delle imprese che si sono già proposte e di quelle che vorranno proporsi. Inoltre si provvederà all’avvio di puntuali controlli e verifiche riguardanti i lavori già svolti.

Particolare attenzione per quanto riguarda il sistema antiveduta

Un peso importante viene dato a tutto quello che riguarda l’avvio di una puntuale verifica professionale delle opere necessarie per la messa in sicurezza dell’impianto, sia dal punto di vista strutturale che da quello paesaggistico. L’obiettivo è quello di fornire il mantenimento di un sistema antiveduta ritenuto indispensabile dal Torino FC per la prosecuzione della locazione, sulla base degli accordi originali. Ultimo aspetto fondamentale, la verifica di ogni possibile strada che porti al risultato di dotare l’ente della liquidità necessaria per le esigenze di gestione ricorrendo, dove possibile, a contributi degli enti del territorio. Nello specifico si pensa a cifre necessarie per la costruzione dell’area museale, ritenuta strettamente funzionale all’intero complesso. Dunque sono emerse tante novità riguardo al Filadelfia che prendere piede nei prossimi mesi.