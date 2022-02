Il capitano del Torino ha svolto l’allenamento con il resto dei compagni: iniziata la sua rincorsa verso il rientro in campo

Di nuovo con i compagni dopo che l’infortunio del 28 novembre scorso lo ha tenuto per oltre due mesi lontano dal campo. Belotti si è allenato con il gruppo al Filadelfia: una seduta alla quale non hanno presto parte Brekalo e Buongiorno (dopo il trauma contusione alla coscia). Per questi ultimi programma differenziato esattamente come Zaza. Personalizzato invece per Edera.