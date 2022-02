Antonio Sanabria, dopo gli impegni con la sua nazionale, è tornato ieri in Italia e quest’oggi ha ripreso ad allenarsi al Filadelfia

Dopo la partita contro il Sassuolo, Antonio Sanabria era volato in Sud America per rispondere alla convocazione della sua nazionale, il Paraguay. L’attaccante è rientrato ieri in Italia e quest’oggi era di nuovo al Filadelfia dove ha ripreso ad allenarsi agli ordini di Ivan Juric e ha anche potuto conoscere i suoi tre nuovi compagni di squadra: Samuele Ricci, Demba Seck e Pietro Pellegri.