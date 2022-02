Le forti raffiche di vento hanno sbrindellato le vele del Filadelfia, volute dalla società per occultare gli allenamenti

Le forti raffiche di vento di ieri non hanno risparmiato nemmeno le vele dello Stadio Filadelfia. A qualche mese dalla rimozione obbligatoria – come da comunicazione da parte della Commissione di vigilanza del Comune di Torino – ieri il sistema voluto per occultare il campo durante gli allenamenti ha dato segni di cedimento. Anzi, qualcosa in più, visto che i teloni, che per l’intero pomeriggio hanno creato non pochi disagi agli abitanti del borgo visto il forte rumore prodotto a causa del vento, si sono anche praticamente sbrindellati.

Ecco la foto nel post di Domenico Beccaria: