Ivan Juric negli scorsi giorni aveva annunciato un ormai imminente recupero di Dennis Praet e il centrocampista belga quest’oggi è tornato a lavorare regolarmente in gruppo: una buona notizia per il tecnico croato che potrà quindi contare sull’ex Sampdoria e Leicester per la partita di venerdì contro il Genoa. Hanno invece continuato ad allenarsi a parte Marko Pjaca e Simone Verdi, un allenamento differenziato lo ha svolto anche Ben Kone, a causa di una contusione alla coscia subita ieri durante la partita contro il Napoli.