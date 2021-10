Wilfried Singo ha accusato un affaticamento muscolare che lo ha costretto a terminare prima del previsto l’allenamento odierno

Per un giocatore che è tornato ad allenarsi in gruppo, Ben Kone, un altro si è fermato, Wilfried Singo. Il terzino ivoriano ha interrotto prima del previsto l’allenamento odierno a causa di un affaticamento muscolare: le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno ma Ivan Juric spera di poterlo recuperare per la partita di venerdì contro il Genoa. Per quanto riguarda Marko Pjaca e Simone Verdi, entrambi hanno continuato a lavorare a parte.