La squadra di Ivan Juric è focalizzata sul match contro il Genoa e continua a lavorare al Filadelfia per prepararsi nel migliore dei modi ad affrontare la sfida contro i rossoblù. Il Toro, dopo l’analisi tattica al video e esercizi per l’attivazione muscolare, ha svolto una serie di esercizi a tema sotto le indicazioni di Juric. Da sottolineare che Pjaca e Verdi hanno svolto una sessione di allenamento differenziata. Per Belotti e compagni è in programma una sessione di lavoro in vista della partita contro la squadra ligure, che è sempre più vicina. C’è ottimismo, però, per il croato: l’11 è infatti tornato a correre nella seduta odierna. Pian piano sta avvicinando il recupero, anche se di rientro in gruppo si parlerà solo dopo la sfida contro il Genoa.