Il report dell’allenamento del torino di questa amttina al Filadelfia, in vista dell’anticipo di domani contro il Genoa

Poco più di ventiquattro ore al ritorno in campo del Torino che, dopo la sconfitta contro il Napoli, mette nel mirino il Genoa di Ballardini. Per prepararsi al meglio alla sfida che aprirà la nona giornata di campioanto, Juric ha diretto una sessione mattutina al Filadelfia. Dopo una prima parte deidcata all’analisi video, i granata si sono concentrati sulla parte tecnica. Ancora differenziato per Pjaca e Verdi. Domani è prevista la rifinitura, al termine della quale verranno comunicati i convocati come di consueto.