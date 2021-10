Torino, l’allenamento odierno dei granata al Filadelfia in vista del Milan: Pjaca e Verdi lavorano ancora a parte

Dopo la vittoria contro il Genoa, il tempo per i granata di rifiatare è davvero poco. Martedì tocca infatti al Milan, tra i primi in classifica. Juric ha quindi diretto una sessione di allenamento mattutina al Filadelfia quest’oggi. I giocatori sono stati suddivisi in due gruppi, uno formato da chi è sceso in campo contro il Grifone mentre l’altro con chi è rimasto in panchina, come di consueto. I primi si sono dedicati ad una seduta di scarico e di lavoro defaticante, mentre gli altri si sono concentrati sulla parte tecnica. Sul fronte assenti, ancora differenziato per Pjaca e Verdi. Domani è prevista una sessione di allenamento..