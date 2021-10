Beccaria accusa Cairo di non aver saldato le rate semestrali di gennaio e luglio per l’affitto del Filadelfia per un totale di 205 mila euro

Un attacco molto duro quello di Domenico Beccaria, rappresentante dei tifosi nel CdA della Fondazione Filadelfia, nei confronti del presidente granata Urbano Cairo. Beccaria ha accusato il numero 1 del Toro di non pagare l’affitto del Filadelfia attraverso delle dichiarazioni rilasciate a Tuttosport. Dopo una riunione molto lunga e dai toni accesi Beccaria ha infatti dichiarato: “Il Toro non paga gli affitti del Filadelfia. E ora questa cosa è emersa in tutta la sua gravità. Ma non è l’unico fatto grave e sconcertante. Le rate semestrali non pagate dal Torino F.C. alla Fondazione sono 2 – prosegue Beccaria – gennaio e luglio, per un totale di 205 mila euro. In pratica Cairo non paga da un anno. Ho chiesto il motivo a Giuseppe Ferrauto, rappresentate del Torino nel CdA: però si è detto non in grado di fornire spiegazioni”.

Beccaria accusa anche il presidente del CdA Asvisio

Beccaria ha poi proseguito mettendo sotto accusa anche il presidente del CdA Asvisio, dicendo: “L’altro fatto grave riguarda il presidente del CdA, Luca Asvisio. Inizialmente ha dichiarato di non essere a conoscenza dell’ammanco. Ma il revisore dei conti presente alla riunione lo ha sconfessato, rivelando che a settembre lo aveva avvisato invitandolo a inviare un sollecito al club granata. Sollecito mai spedito. Il Toro non paga l’affitto e non dà nemmeno spiegazioni. Ed è censurabile anche il fatto che il presidente Asvisio non abbia controllato il conto corrente per mesi e mesi. E abbia dichiarato di non sapere nulla. Salvo poi dover ammettere, una volta smentito dai revisori dei conti, che invece sì, sapeva. Mi chiedo dove vogliamo andare con una Fondazione nella quale l’unico cliente, nonché membro non paga. E un amministratore che… amministra così”.