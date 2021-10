Il consigliere Beccaria ha accusato: “Il Torino non paga l’affitto da un anno”. La Fondazione Filadelfia ha risposto attraverso un comunicato

Dopo la botta era attesa la risposta. Alle accuse del consigliere Domenico Beccaria, che è anche presidente del Museo del Grande Torino, ha risposto la Fondazione Filadelfia con un comunicato stampa. La questione è quella legata al pagamento delle rate dell’affitto che il Torino versa alla Fondazione. Beccaria, in questa intervista a Tuttosport, ha accusato il club di Cairo: “Le rate semestrali non pagate dal Torino F.C. alla Fondazione sono due, gennaio e luglio, per un totale di 205 mila euro. In pratica Cairo non paga da un anno. Ho chiesto il motivo a Giuseppe Ferrauto, rappresentate del Torino nel CdA: però si è detto non in grado di fornire spiegazioni”. La risposta della Fondazione non si è fatta attendere.

La Fondazione: “Il Toro pagherà a stretto giro l’affitto del Filadelfia”

“Con riferimento alle notizie di stampa circa il mancato pagamento da parte del Torino FC alla Fondazione Filadelfia degli affitti dello stadio”, si legge nella nota, “il Torino FC ha comunicato alla Fondazione che i fondi saranno disponibili a stretto giro, sanando definitivamente un semplice disguido amministrativo che non andrebbe pertanto strumentalizzato, tenuto conto della positiva situazione di liquidità di cui può godere la Fondazione che a seguito dell’incasso migliorerà ulteriormente per poter portare a termine le opere di completamento dell’impianto”. La Fondazione ha insomma invitato a non strumentalizzare la vicenda, poiché si tratta – secondo l’ente – di un semplice disguido amministrativo.