L’allenamento di oggi del Torino al Filadelfia dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan: lavoro tra campo e piscina

Dopo la sconfitta rimediata contro il Milan a San Siro, il Torino si prepara per la sfida contro la Sampdoria, in programma per sabato 30 ottobre alle ore 20.45. Programma diverso dal solito per i granata di Juric alla ripresa. Come di consueto, il tecnico ha suddiviso la squadra in due gruppi: chi è sceso in campo ieri e chi invece è rimasto in panchina. I giocatori reduci dal match hanno quindi svolto una sessione di scarico con del lavoro defaticante in piscina. Gli altri si sono invece dedicati alla parte tecnica con alcuni giovani del settore giovanile. Pjaca e Verdi ancora a parte. Per domani è prevista un’altra sessione di allenamento.