Juric sul Filadelfia: “Non è il massimo ma ci adattiamo”. Dalle vele ai miglioramenti che ha preteso: il tecnico spiega tutto

Che Ivan Juric non fosse pienamente soddisfatto del Filadelfia, come casa degli allenamenti, lo si era capito il giorno della sua prima visita a Torino, il 1° giugno. Alla vigilia della partita contro la Sampdoria, però, il tecnico lo ha spiegato a microfono aperto: “Non è il massimo come centro sportivo”. Anche per colpa di quelle vele, finite al centro della polemica tra il club e i residenti di Borgo Filadelfia: “Sono bruttissime e io capisco che la gente si lamenti, anche per il rumore che fanno quando c’è vento”. Per Juric, insomma, si è risolto male un problema che lui stesso aveva evidenziato: la difficoltà di nascondere gli allenamenti dagli occhi dei curiosi.

Tutti i miglioramenti richiesti da Juric

Non ci sono solo problemi, nel centro sportivo inaugurato nel 2017 dopo vent’anni di abbandono, ma ancora incompleto, a rigor di progetto. Una crescita, lì, è possibile. E qualche miglioramento già è stato fatto, su richiesta di Juric: “Abbiamo uno spazio per la colazione dove i ragazzi possono stare insieme, le vasche per la crioterapia e i macchinari per il recupero degli infortunati”.

Filadelfia: “Anche per le strutture bisogna conquistarsi la fiducia di Cairo”

Allenatore e staff si stanno adattando, pretendendo qualche cambiamento, poco a poco. Juric sa che dalle strutture passa un pezzo non trascurabile della crescita di una società di calcio. Al Torino, a suo dire, non ha trovato il meglio, ma almeno ha visto esaudite le sue richieste. Gli altri miglioramenti arriveranno col tempo e conquistando il presidente Cairo: “Deve credere nel nostro progetto”, ha ribadito in conferenza stampa. Anche qui, il percorso di Juric è legato ai risultati.