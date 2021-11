Al Filadelfia il Torino si è allenato in vista dello Spezia: solo terapie per tre calciatori granata

Il Toro si è allenato questa mattina al Fila in vista della sfida di sabato a La Spezia. Juric anche oggi non ha potuto lavorare con Pjaca – per lui personalizzato – e nemmeno con i tre calciatori che hanno svolto solo terapie, ossia Ansaldi, Brekalo e Mandragora.