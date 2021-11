L’allenamento del Torino al Filadelfia di domenica 14 novembre: per i granata partitella con la Primavera, prima di un po’ di riposo

Domenica di pioggia col Torino in campo, al Filadelfia, per chiudere il fine settimana della sosta per le Nazionali prima di un po’ di riposo. I granata di Juric si sono messi al lavoro con la Primavera di Coppitelli, che ha partecipato alla seduta odierna per una partitella. Ansaldi e Mandragora hanno svolto esclusivamente un lavoro personalizzato. Il Toro, come detto, si fermerà per qualche giorno: il prossimo allenamento è in programma mercoledì. Da lì, partirà la marcia d’avvicinamento alla partita di campionato contro l’Udinese.