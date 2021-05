Il Toro ha ripreso ad allenarsi al Filadelfia per preparare l’ultima partita di campionato contro il Benevento

Belotti e compagni, dopo aver conquistato la salvezza grazie al pareggio contro la Lazio, oggi hanno ripreso ad allenarsi al Filadelfia in vista dell’ultima partita di campionato contro il Benevento in programma domenica sera. I granata dopo l’attivazione muscolare avvenuta attraverso dei torelli hanno svolto una sessione di lavoro tecnico-tattica. Amer Gojak ha effettuato un lavoro a parte e Nicola Murru ha svolto una seduta personalizzata. Per il Toro domani è in programma una sessione di allenamento.