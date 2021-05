L’allenamento al Filadelfia alla vigilia di Lazio-Torino: ecco gli ultimi aggiornamenti prima del recupero di campionato

Davide Nicola avrà certamente due assenti, per la trasferta di Roma contro la Lazio. Anche nell’allenamento della vigilia al Filadelfia, infatti, Gojak e Murru hanno effettuato solo terapie: non saranno della partita, come già accaduto a La Spezia. Il tecnico, che ha scelto ieri di portare la squadra in ritiro con un giorno d’anticipo rispetto al solito, ha diretto l’analisi video e poi una seduta tecnico-tattico. Sono le ultime prove prima della rifinitura, in programma nella mattinata del giorno della partita. Il Toro, lo ricordiamo, partirà per la Capitale con l’obiettivo di fare almeno un punto, quello necessario a raggiungere la salvezza.