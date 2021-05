La squadra di Nicola è tornata ad allenarsi al Filadelfia in vista della trasferta contro la Lazio. Solo terapie per Gojak e Murru

Il Torino ha ripreso ad allenarsi al Filadelfia in fase di preparazione della partita contro la Lazio in programma martedì sera alle 20:30. I giocatori reduci dalla sconfitta contro lo Spezia hanno svolto una seduta di scarico, mente il resto del gruppo ha eseguito dei lavori sulla tecnica. Gojak e Murru hanno svolto terapie. Al termine dell’allenamento Belotti e compagni sono andati in ritiro: questa, la decisione di Nicola per avvicinare la fondamentale trasferta dell’Olimpico di Roma. Per i granata nella giornata di domani è prevista una sessione tecnico-tattica.