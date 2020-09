Toro, domani nuovi tamponi: al Fila oggi lavoro individuale - Toro.it

Il Torino ha lavorato oggi al Filadelfia: lavoro individuale e in piccoli gruppi, in attesa dei nuovi tamponi programmati per la giornata di domani

Il caso Covid riscontrato ieri ha costretto il Torino oggi ad allenarsi individualmente salvo per piccole esercitazioni tattiche che si sono tenute in piccoli gruppetti. Così la squadra ha lavorato oggi al Fila, dopo la sanificazione degli ambienti, in vista della seduta in programma domani che sarà però preceduta dai nuovi tamponi, come da protocollo.