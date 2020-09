Torino, tamponi tutti negativi. Torna Lyanco - Toro.it

L’allenamento del 23 settembre 2020: il Torino lavora ancora in piccoli gruppi, si rivede Lyanco al Filadelfia

Il Torino tira un mezzo sospiro di sollievo: sono tutti negativi, i tamponi eseguiti in giornata dopo il nuovo caso di positività riscontrato nella rosa. Nessuno dei calciatori, nei test, ha riscontrato positività al Covid-19. Il gruppo ha continuato oggi, 23 settembre 2020, nel lavoro individuale e per piccoli gruppi previsto dal protocollo: domani si eseguiranno i test decisivi per capire se si potrà scendere in campo contro l’Atalanta, sabato pomeriggio. Nell’allenamento odierno, lavoro personalizzato per Rodriguez, mentre si è rivisto Lyanco, che è tornato ad allenarsi dopo una lunga assenza, tra problemi fisici e mercato.