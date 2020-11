Torino: allenamento differenziato per Belotti e Verdi

Oggi sessione pomeridiana per il Torino, giro di tamponi negativo per tutti e lavoro a parte per Verdi e Belotti

Quest’oggi il Toro ha svolto una sessione di allenamento pomeridiana al Filadelfia. Simone Verdi e Andrea Belotti hanno svolto un lavoro differenziato rispetto ai compagni. Inoltre la squadra questa mattina si è sottoposta a un giro di tamponi il quale è risultato per tutti negativo. La squadra granata tornerà in campo domani pomeriggio per continuare a preparare la sfida di Coppa Italia, in programma giovedì alle ore 14, contro la Virtus Entella.