Toro, l'allenamento al Filadelfia: ancora lavoro a parte per Verdi e Belotti - Toro.it

Il Torino è tornato ad allenarsi in vista della sfida di lunedì sera contro la Sampdoria. Ancora lavoro differenziato per Belotti e Verdi

Il Torino, dopo la vittoria sull’Entella, è tornato in campo questa mattina al Filadelfia per preparare il match di lunedì pomeriggio contro la Samp. I granata scesi in campo ieri hanno svolto una sessione di scarico mentre il resto del gruppo ha svolto un allenamento tecnico-tattico. Da evidenziare anche oggi che Belotti e Verdi hanno lavorato a parte. Per domani è prevista una sessione di allenamento pomeridiana.