I granata hanno svolto una doppia sessione al Filadelfia, mattinata dedicata al lavoro in palestra e poi lavoro in campo

Il Toro oggi ha svolto una doppia sessione in vista del derby in programma il 3 aprile. Questa mattina i giocatori granata hanno svolto una seduta di lavoro in palestra incentrata sulla forza e a seguire una seduta tecnica in campo. Il mister Davide Nicola ha diretto esercitazioni a tema, un lavoro sul possesso palla e, per finire, una partita a ranghi misti con tempo e campo ridotti. Per la squadra granata domani è in programma una sessione di allenamento.