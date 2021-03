Il Toro si è allenato questa mattina al Filadelfia, per i granata lavoro diviso in parte tecnica e atletica

La squadra di Nicola questa mattina ha svolto una sessione di allenamento al Filadelfia per continuare a preparare il match contro la Juventus, in programma sabato 3 aprile. I giocatori granata hanno lavorato sull’atletica alternata ad un programma tecnico: ancora assente Nkoulou. Per il Toro domani è prevista una sessione di allenamento.