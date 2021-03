L’allenamento di oggi del Torino al Filadelfia in vista del derby della Mole: sessione di lavoro tecnico-tattica

Si avvicina sempre più il derby della Mole, che vedrà protagonisti il Torino e la Juventus sabato alle ore 18.00 allo stadio “Grande Torino”. Nicola, ancor aprivo dei giocatori impegnati con la Nazionale, si è messo all’opera dirigendo la ripresa al Filadelfia in vista dei bianconeri. Dopo una prima parte dedicata al risveglio muscolare svolta in palestra, il tecnico si è concentrato su del lavoro tecnico-tattico. Nessuna novità sul frotne infortuni. Anche per domani è prevista una seduta nel centro sportivo granata.