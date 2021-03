Lyanco ha potuto lavorare solo in palestra a causa della lombalgia, Milinkovic-Savic fermato da una contusione al polso

Ieri Singo, oggi Lyanco: la difesa del Torino rischia di perdere un altro pezzo in vista del derby di sabato contro la Juventus. Il difensore brasiliano, a causa di una lombalgia acuta, questa mattina non si è potuto allenare con i propri compagni e ha svolto solamente una parte di lavoro in palestra. Davide Nicola spera di poterlo recuperare, anche perché Nicolas Nkoulou (che oggi ha svolto una sessione di lavoro personalizzato) non è ancora al top della forma. Non si sono invece proprio allenati Singo e Milinkovic-Savic: il portiere serbo si è fermato a causa di un trauma conclusivo al polso destro.