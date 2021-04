L’allenamento di oggi al Filadelfia in vista del derby della Mole di sabato: out anche Cristian Ansaldi per Torino-Juventus

Il derby della Mole, in programma per sabato 3 aprile alle ore 18.00 al “Grande Torino” si avvicina e le due squadre, a caccia dei tre punti per dare una scossa alle crisi che rispettivamente stanno affrontando, stanno ultimando gli utlimi dettagli. Nicola, in vista di Torino-Juventus ha dedicato la prima parte dell’allenamento all’attivazione muscolare come di consueto, per poi dedicarsi alla parte tecnica. La seduta è temrinata con una partitella a campi ridotti. Si è però aggiunta una tegola sul frotne granata: out anche Ansaldi per la stracittadina a causa di una sindrome gastro-intestinale, oltre a Nkoulou ancora a parte e Singo, che ha svolto le terapie. É invece tornato in gruppo Milinkovic-Savic. Per domai è prevista una sessione di lavoro pomeridiana.