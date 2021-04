L’allenamento al Filadelfia del 2 aprile 2021: il Torino si prepara al derby contro la Juventus. Nicola recupera Ansaldi

La buona notizia, per Davide Nicola, è che Cristian Ansaldi è tornato in gruppo dopo aver smaltito i problemi intestinali che lo avevano tenuto fuori nell’allenamento di venerdì. Quella cattiva è che Lyanco non ha superato la lombalgia, che anzi si è riacutizzata costringendo il centrale a svolgere solo terapie. Al Filadelfia, il Torino sta avvicinando di ora in ora l’appuntamento del derby contro la Juventus. I granata hanno effettuato oggi, venerdì 2 aprile, l’analisi tattica e alcune esercitazioni a tema. Ha lavorato con la tabella personalizzata Nkoulou, al pari di Singo: entrambi non saranno della partita.