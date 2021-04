L’allenamento del Torino di oggi al Filadelfia in vista dell’Udinese: niente sessione per Lyanco, Singo a parte

Il Torino è tornato ad allenarsi al Filadlefia in vista del match di sabato che vedrà i granata impegnati con l’Udinese alle ore 20.45. Nicola, che vuole arrivare preparato dopo il pareggio rimediato nel derby contro la Juve, ha dato il via alla seduta mattutina con il risveglio muscolare, per poi concentrare il lavoro sulla parte atletica. L’allenamento è proseguito con alcune esercitazioni e degli esercizi specifici sul possesso palla per concludere con la consueta partitella a ranghi misti. Sul fronte infermeria, Singo si è allenato ancora a parte, mentre Lyanco non ha preso parte la sessione di lavoro prevista per oggi. Per domani è previsto un altro allenamento mattutino.